Coronavírus: Prefeitura de Santana do Riacho, em Minas, contrata palhaço para conscientizar população

(foto: Divulgação/Prefeitura de Santana do Riacho)

Uma maneira descontraída para conscientizar e manter a população alerta sobre os riscos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Um palhaço levou um pouco de alegria e muita informação sobre a COVID-19 aos moradores de Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste sábado (18).

Vestido de médico, o humorista contratado pela prefeitura localessenciais, aqueles que têm permissão para funcionar, como supermercados, açougues e padarias.

Ele falou sobre a importância do uso das máscaras, que passou a ser obrigatório neste sábado em Minas, e de manter distância adequada nas filas. Até uma trena o palhaço carregou para conscientizar a população.

O humorista também avisou sobre a importância de permanecer em casa e do respeito às recomendações dos órgãos de saúde.

A ação aconteceu no Centro da cidade e também no distrito da Serra do Cipó, onde empresários do turismo têm criticado a prefeitura pela falta de diálogo em prol da flexibilização das medidas pró-isolamento social.

O Executivo municipal, por sua vez, entende que não é hora de liberar o turismo, principal fonte de renda da Serra do Cipó, nem mesmo parcialmente. Também sustenta que mantém o diálogo com o setor comercial.