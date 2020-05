Galpão da Asmare que pegou fogo não tinha sistema de prevenção, diz bombeiros

Unidade da associação fica na Avenida do Contorno, número 10.555, no Bairro Carlos Prates (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A Press)

Umdestruiu, na noite dessa segunda-feira, um galpão da, Papelão e Material Reaproveitável (Asmare), em Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros que estavam no local, não havia nenhum tipo de sistema preventivo.A unidade da associação fica na, número 10.555, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte.O incêndio começou por volta das 19h30. Quando os bombeiros chegaram no local, as chamas estavam intensas e se alastraram rapidamente pelo galpão da Asmare. Foi necessário realizar o isolamento para que as chamas não se alastrassem além da edificação.Guarnições atuaram em duas frentes de combate às chamas - em uma delas foi necessário realizar a entrada forçada no estabelecimento para proteger os dois lados do estabelecimento. O incêndio confinando em pequenos pontos e por fim debelado.Durante a atuação dos bombeiros, foram utilizados cerca deem uma área total atingida de 200 metros quadrados.A causa ainda é desconhecida. Ninguém ficou ferido no local.Parte do muro dos fundos caiu. A estrutura de zinco ficou torcida comprometendo a segurança e apresentando risco iminente de queda do estabelecimento.O local foi isolado.