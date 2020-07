Quase duas toneladas de maconha são incineradas no Vale do Jequitinhonha

Foram queimados 2.826 tabletes da da maconha apreendida perto de Diamantina (foto: PMMG/Divulgação)

Os 1.856 quilos de, distribuídos em 2.826 tabletes da droga, apreendidos na sexta-feira (24), pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no quilômetro 583 da Rodovia MGC 367, próximo a, foram incinerado na manhã desta segunda (27), no alto-forno da Fábrica São Roberto, emOs policais, segundo o major Douglas, tiveram um grande trabalho para descarregar a carga e pesá-la. O segundo passo foi escolher um local seguro.“A queima teria de ser feito num local seguro, para que não afetasse a população no entorno do local escolhido. A fumaça é tóxica e poderia causar transtornos. O local escolhido foi seguro e não causou problemas”, afirmou.Segundo o policial, a apreensão da carga aconteceu durante uma fiscalização normal. “Os policiais desconfiaram da carreta e resolveram detê-la para fiscalizar a carga. A carreta estava pesada. E, para a nossa surpresa, a maconha estava escondida no meio da.”