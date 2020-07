Crime da mala em BH: polícia encontra cabeça de mulher esquartejada

Com os restos mortais completos da mulher, legistas do IML farão exames mais detalhados (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 8/1/20)

Reconstituição do crime

A cada dia uma surpresa. Assim está sendo o crime da mala, que mobiliza a polócia desde sexta-feira (24) – quando um corpo esquartejado foi encontrado dentro de uma mala e em sacolas plásticas e bolsas, na Avenida Senhor do Bonfim, no Bairro Canaã, Região Norte de Belo Horizonte . Nesta segunda (27), foi encontrado o último pedaço do corpo, a, de Rizomar Ribeiro da Silva, de 53 anos.A cronologia do crime mostra uma série de fatos macabros, que muito se aproximam de um filme de terror. Na sexta, uma mulher avistou uma, junto ao meio-fio na avenida e resolveu pegá-la, mas ao abri-la encontrou pedaços de corpos.No sábado, os policiais com ajuda de câmeras de vídeo, conseguiram identificar a placa dousado pelo homem que tinha deixado a mala, os sacos e bolsas espalhados no local. Foram até a casa dele, que tem um carro de aluguel. O homem contou que tinha sido contratado para fazer o despejo dos objetos.Esse motorista levou os policiais até a casa da mãe do homem que o contratara – era também o local onde residia a vítima. O suspeito, de 30 anos, não estava. Os oficiais seguiram, então, para a casa do homem, e souberam que ele estaria numa igreja, onde foi preso Constatou-se que o homem tinha problemas, era usuário de drogas e vinha frequentando o consultório de um psiquiatra. Além disso, ele tinha passagens pela polícia porde incapaz.Nesta segunda, a cabeça da vítima foi encontrada. Com isso, o corpo está integral, o que permitirá aosrealizarem exame mais detalhado.O caso é conduzido pela delegada Adriana Rosa, da Delegacia de. Segundo ela, os últimos passos de Rizomar estão sendo reconstituídos.Já se sabe, por exemplo, que ela trabalhava com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A delegada espera pela conclusão dos exames noe também colher odo autor, para relatar o inquérito e remetê-lo à Justiça.