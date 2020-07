Homem preso por decapitar namorado da ex, em BH, é indiciado

Crime ocorreu em março deste ano, na Ocupação Vitória, Região Norte da capital mineira (foto: Reprodução/ Internet) assassinato do companheiro da sua ex-namorada. O crime ocorreu em março deste ano na Ocupação Vitória, na Região Norte de Belo Horizonte. A Polícia Civil divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), o resultado do inquérito que investigou um homem, de 51 anos, pelodo companheiro da sua. O crime ocorreu em março deste ano na Ocupação Vitória, na Região Norte de Belo Horizonte.





Segundo o delegado Lucas Daniel Nunes, responsável pela investigação, Juberto Pires Arruda teve um relacionamento de três meses com a vizinha. A relação entre os dois não deu certo, e ela terminou. Após alguns dias, a mulher começou um namoro com Thiago Augusto Correia, de 35.





Juberto soube que a ex-namorada havia assumido o novo compromisso e mesmo assim continuou a visitá-la.





De acordo com a polícia, o suspeito ia até a casa da mulher com a justificativa de que ela o ajudasse a tomar medicamentos, mas essas ocasiões acabavam se transformando em encontros amorosos.





Ainda segundo a investigação, Thiago Augusto Correia, companheiro da mulher, incomodado com as "visitas frequentes", exigiu que os encontros tivessem fim. Após ser repreendida, a mulher foi até a casa de Juberto repassar o recado.





O acusado, então, aproveitado-se de distração da mulher que estava em sua casa, foi até a residência dela, onde estavam Thiago e o filho dela, de 12 anos. Ao chegar lá, Juberto sacou uma arma e atirou na vítima, que caiu no chão ainda com vida. Após perceber que o “rival” não havia morrido, ele desferiu vários golpes de facão no pescoço de Thiago.





Crimes





Segundo a Polícia Civil, Juberto já tinha passagens anteriores pela polícia, por crimes de ameaça e embriaguez ao volante. Além disso, ele também fez parte de uma organização criminosa que atuava na região da Ocupação Vitória.





De acordo com as autoridades, a tarefa de Juberto na quadrilha era afixar postes e fazer ligações clandestinas de energia elétrica. Por essa prática, ele também foi indiciado por furto qualificado de energia e teve outro mandado de prisão em flagrante convertido em preventiva.





O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público e segue preso no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) do Bairro Gameleira, na Região Oeste da capital.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina