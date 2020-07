Carro com família cai de barranco na BR-381, em Caeté

Foto recebida pelo Corpo de Bombeiros mostra ambulância do Samu no local do acidente

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no início da manhã desta segunda-feira na BR-381 em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ligou para o 193 pedindo apoio para resgatar uma família que estava presa em um carro que capotou e caiu de um barranco depois do trevo de Caeté, no sentido Belo Horizonte.

Por volta das 8h, a corporação informou que as pessoas foram retiradas do veículo e seriam levadas para um hospital de Caeté pelos bombeiros e Samu.





No carro, um Ford Fiesta, estavam um casal com o filho de apenas sete meses e a irmã do condutor. Todos estavam conscientes. O motorista dispensou atendimento e ficou no local para resolver questões relativas ao seguro do veículo.