Polícia apreende cerca de 180 kg de maconha em Patos de Minas

Mais de 180 kg de maconha foram apreendidos em Patos de Minas (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Polícia Militar (PM) apreendeu no último final de semana mais de 180 quilos de maconha em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo os militares, a droga estava em um veículo que estava indo para a cidade e em uma casa no Bairro Jardim Panorâmico. Além da droga, três pessoas foram detidas.









Ao realizarem buscas dentro do carro – de modelo Gol – os militares encontraram, no porta-malas, mais de 100 kg de maconha embalados em sacos plásticos.





Após fazerem o reconhecimento da droga, os PMs conversaram com o motorista, um adolescente de 17 anos, que indicou onde estariam outras drogas. Na sequência, os policiais foram até a residência mencionada pelo jovem, no Bairro Jardim Panorâmico.





Outros materiais também foram encontrados (foto: Divulgação/ Polícia Militar) No local, foram encontrados mais 69 kg de maconha, 1,2 quilos de crack, duas balanças de precisão, celulares, tablet, facas e outros materiais utilizados para o preparo das drogas.

Participação no crime





A PM também foi até a casa de outros dois envolvidos no crime: um jovem, de 22 anos, que seria o dono da maconha, e uma mulher, de 27 anos, que seria a proprietária do imóvel onde estava a droga. As prisões foram feitas no Bairro Jardim Esperança e nas chácaras Caiçaras, respectivamente.

De acordo com o tenente Vinícius, que participou da ocorrência, os dois maiores têm passagens pela polícia e, por isso, possivelmente, o menor foi contratado para fazer o transporte da droga, que seria deixada na casa do autor de 22 anos. O homem e a mulher seriam integrantes de uma quadrilha.





Ainda segundo informações do tenente, a polícia suspeita de que mais pessoas ainda estão envolvidas no crime.





Os três suspeitos foram presos e encaminhados juntamente com o material apreendido para a delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira