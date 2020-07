Transtornado após usar drogas em motel, homem invade batalhão da PM em BH

Homem danificou a cancela do batalhão da PM (foto: Reprodução/Google Street View) homem de 45 anos foi internado na madrugada desta segunda-feira depois de usar drogas e furtar uma máquina de cartão ao sair de um motel, no Bairro Santa Branca, na Região Pampulha de Belo Horizonte. Ele próprio foi a um batalhão da Polícia Militar (PM), mas chegou ao ápice do transtorno no local e precisou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Umfoi internado na madrugada desta segunda-feira depois de usar drogas e furtar uma máquina de cartão ao sair de um motel, no, na Região Pampulha de. Ele próprio foi a um batalhão da(PM), mas chegou ao ápice do transtorno no local e precisou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa).









A próxima parada do homem, sozinho, foi no 13ª Batalhão da PM de BH, no Bairro Planalto, na Região Norte da capital mineiro. Ali, o suspeito pediu atendimento médico e disse estar passando mal. Quando os policiais iam atender o homem, ele avançou para dentro do batalhão, danificando a cancela, e se trancou no carro, com indícios de forte transtorno.





Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conseguiram tirar o homem do carro à força, sendo necessário uso de arma elétrica. Ele, que segundo testemunhas teria estaria sob efeito de cocaína, foi atendido por médicos e encaminhado à Upa Venda Nova, onde foi internado. A esposa do suspeito, enquadrado em flagrante por furto, foi ao batalhão e recolheu os objetos pessoais.