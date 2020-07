Polícia prende suspeito de ser o autor do crime da mala em BH

As partes do corpo foram levadas para o IML, onde os legistas tentarão identificar a vítima a partir das impressões digitais

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste sábado, o suspeito de ter assassinado, esquartejado e colocado o corpo de uma mulher em uma mala , sacos plásticos e bolsas, nesta sexta feira, em BH. Os objetos com os fragmentos do corpo f oram deixados na Avenida senhor do Bonfim, no Bairro Canaã , no final da tarde de ontem.