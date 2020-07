Festa no Morro das Pedras reunia 500 pessoas e tinha consumo de drogas

Polícia militar apreende grande quantidade de drogas no Morro das Pedras, em BH (foto: Divulgação/ Polícia Militar)

No início da madrugada desta segunda-feira (27), policiais militares, ao investigar denúncia de festa no cruzamento dos becos Central e Principal do Aglomerado, com cerca de 500 pessoas, apreenderam grande quantidade de(meio quilo),(213 pinos) e(271 pedras), além de equipamentos de laboratório de produção de entorpecentes. Um homem de 18 anos, apontado como líder do tráfico, foi preso.