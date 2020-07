Identificada mulher cujos restos mortais foram encontrados, esquartejados, em mala

Partes do corpo foram levadas para o IML, onde os legistas identificaram a vítima esquartejada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 8/1/20)





O caso, apesar de ter acontecido em Belo Horizonte, está sendo investigado pela delegacia de Santa Luzia, cidade com o qual o bairro faz divisa. O suspeito de feminicídio foi preso em flagrante, por policiais daquela unidade.





As primeiras suspeitas eram de que o homem possuía um Saveiro, já que imagens próximas ao local onde foi encontrado o corpo mostraram quando o homem deixou a mala.





De posse dessas imagens, os policiais conseguiram a placa do carro e o endereço do proprietário, que reside no Bairro Asteca, em Santa Luzia. Foram então até a sua casa e este contou que tinha sido contratado por um homem para levar a mala e deixá-la num lote vago, no Bairro Canaã.





Este motorista levou, então, os policiais até a casa onde supunha que poderiam encontrar o homem. Foram até a casa da mãe do homem, a vítima, cujo corpo foi encontrado esquartejado. No entanto, ele não reside no local, mas numa casa próxima. No local, os policiais encontraram e prenderam o suspeito.





O suspeito foi levado para a Delegacia de Santa Luzia, que está cuidando do caso. Ele será indiciado, tão logo o inquérito seja concluído. Os policiais planejam fazer uma reconstituição do crime. Testemunhas, vizinhos da vítima e do matador foram taxativos em afirmar que o homem tem problemas mentais.