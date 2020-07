Polícia prende 20 pessoas em operação contra tráfico de drogas entre SP e o Sul de Minas

Cães farejadores foram usados na operação (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

Uma rede de tráfico, que transportava drogas de São Paulo para o Sul de Minas, foi desbaratada nessa quinta-feira (23/7), quando foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, sendo 12 em Lavras, dois em Bonsucesso, dois em Nepomuceno, um em Santo Antônio do Amparo, um em Perdões, um em Ingaí e um em Itumirim. Outros três suspeitos ainda são procurados. Ao todo, 20 pessoas foram presas.

De acordo com os policiais que participaram da operação, o grupo mineiro seria liderado por membros de outra grande organização criminosa com base em São Paulo. As investigações começaram em 30 de outubro do ano passado, quando dois integrantes, ambos de Santos, no litoral paulista, foram presos em flagrante com 11 quilos de maconha. A droga seria entregue a um terceiro indivíduo, morador de Lavras.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, 10 investigados foram autuados em flagrante e outros 10 foram detidos. Foram recolhidos quatro veículos e duas motocicletas, cerca de um quilo de cocaína, diversas porções de maconha e crack, além de aproximadamente R$ 17 mil em espécie.

A operação conjunta contou com as participações do 6º Departamento de Polícia Civil, 13º Departamento de Polícia Civil de Barbacena, 3ª Delegacia Regional de São João del-Rei, apoio aéreo e do Canil da Polícia Civil de Minas gerais, além de agentes do Departamento Penitenciário de Minas Gerais.