Polícia prende traficante de anabolizantes que atuava em academias de BH

Foram apreendidos 46 tipos de medicamentos, a maioria anabolizantes que eram vendidos sem prescrição médica (foto: PCMG/Divulgação)

Substâncias ilícitas

O comércio ilegal deé alvo de investigações pelos policiais da Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), que prenderam, em flagrante, um homem de 31 anos, que tinha como base para a comercialização o BairroO homem se apresentava como, mas, segundo a polícia, é um grande fornecedor de anabolizantes para pessoas físicas e proprietários de academias da capital, em especial nas regiões dae deSegundo Daniel Reis, que comandou as operações na casa do suspeito, foram apreendidos 46 tipos de medicamentos, sendo a maioria anabolizantes, que eram vendidos sem prescrição médica. “Algumas marcas são comercializadas de forma legal em farmácias. Acontece que, para isso, é preciso da prescrição de um médico capacitado.”Existe também, segundo o delegado, a suspeita de que parte dos produtos apreendidos tenha vindo do Paraguai. A polícia acredita que o investigado tem, ainda, conexão com distribuidores em outros estados.Desde o início do ano, a Polícia Civil vem executando a reprimenda severa contra o comércio ilegal de anabolizantes e produtos"Durante as ações, já foram apreendidas milhares de substâncias ilícitas, e com sucesso foram presos narcotraficantes com mercado regionalizado em expansão, como também membros da alta cúpula das organizações criminosas especializadas nesse tipo crime em todo o estado de Minas Gerais”, diz o chefe do Departamento Estadual de Combate ao