Casal é preso suspeito de adulterar anabolizantes em Mariana

Itens eram enviados por fisiculturista para todo o Brasil, por meio de empresas de transporte (foto: Divulgação/Polícia Civil) casal de namorados suspeito de comercializar anabolizantes adulterados, fabricados em um laboratório caseiro localizado em Mariana, na Região Central do estado. De acordo com a investigação feita pela instituição, um fisiculturista de 27 anos e sua namorada, uma maquiadora de 24 anos, eram os responsáveis pela produção e comercialização dos itens. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta segunda-feira (11), um, na Região Central do estado. De acordo com a investigação feita pela instituição,o e comercialização dos itens.









O fisiculturista chegou a vencer concursos do ramo, como o Mister Brasil. Sua namorada, natural de Viçosa, se identifica como maquiadora profissional.





De acordo com o investigador Luiz Rossi, o suspeito contratava empresas de transporte para enviar as remessas do produto para todo o Brasil. Nos rótulos dos frascos, a informação era de que o produto era importado da Tailândia. Todo o material será encaminhado para perícia técnica da Polícia Civil.





Segundo o delegado Júlio Wilke, chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, os suspeitos podem responder pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que consiste em falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.