No Dia das Mães, venezuelana dá à luz dentro de carro na Grande BH

Mulher precisou de ajuda da Polícia Militar para ter sua filha em Betim, na Grande BH (foto: Reprodução/WhatsApp)

Uma venezuelana de 20 anos passou por maus bocados para dar à luz uma menina em pleno Dia das Mães, comemorado nesse domingo (10). De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo companheiro da jovem no Bairro Angola, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No local, o homem se deslocou até a base da PM paraO carro em que ele se deslocava para o hospital com a venezuelana estragou, o que forçou os militares a empurrarem para que o veículo

De acordo com a PM, depois que o veículo funcionou, os militares fecharam cruzamentos com motocicletas para permitir que o carro chegasse ao Hospital Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco, em Betim, o mais rápido possível.

Quando chegou no local, um dos militares usando luvas ajudou a mulher a ter a filha por parto normal dentro do carro. Depois, a bebê, que ganhou o nome de Reimari, recebeu os atendimentos da equipe médica do hospital.

Em áudio obtido pela reportagem, um dos militares que participou da ocorrência classificou o fato como a experiência "mais maravilhosa" que teve na corporação.