Policiais militares fazem parto em Ribeirão das Neves

Policiais militares que patrulhavam o Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, se depararam com uma ocorrência inusitada na manhã deste domingo. Após o pedido de socorro de um motorista, eles ajudaram uma mãe a dar à luz em uma das avenidas do bairro. Ela e o bebê passam bem.





O sargento Wagner Mendes Aguiar, do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) do 40º Batalhão, conta que a viatura foi abordada pelo motorista de uma ambulância comum na Avenida Ida Jubeline, no início da manhã. "Ele disse que estava socorrendo uma mulher em trabalho de parto. Abrimos a porta e a bolsa dela já tinha estourado", contou o militar. A jovem de 19 anos estava acompanhada da mãe.





Segundo ele, o motorista queria que os militares abrissem caminho para a ambulância até Esmeraldas, mas ele argumentou que o hospital de Ribeirão das Neves estava mais próximo. No entanto, as contrações da parturiente aumentaram. "Os militares e eu tínhamos luvas e álcool. Limpamos rapidinho, colocamos as luvas, entramos no carro. O neném nasceu, um menino", contou o sargento Aguiar, que foi quem amparou a criança nos braços. O soldado Sandro, que estava ao lado dele, ajudou a limpar o bebê e a mãe, enquanto o motorista da viatura, o soldado Tirello, pegava orientações com o Corpo de Bombeiros ao telefone.





Os curiosos que se reuniram na rua buscaram roupas limpas para ajudar os militares, que colocaram o bebê no colo da mãe e a tranquilizaram. Conforme o sargento, os bombeiros disseram que era preciso cortar o cordão umbilical no hospital. Assim, ela foi levada na ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ribeirão das Neves, acompanhada pelos policiais. Após o primeiro atendimento, eles foram transferidos ao Hospital São Judas Tadeu.



De acordo com o sargento Aguiar, a mãe e o bebê, que se chama Nick, estão bem de saúde. "Vou fazer 27 anos de polícia e nunca tinha feito um parto. É totalmente diferente das nossas ocorrências", comentou sobre a experiência. Ele ainda cita que foi um alívio em meio ao clima tenso diante da pandemia do novo coronavírus. "Estamos vendo tantas notícias tristes sobre esse vírus matando tantas pessoas inocentes, e a gente com pouca coisa poder ajudar uma criança a nascer, permanecer bem...", reflete.