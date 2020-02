Mãe e filha dão à luz no mesmo dia

Jessica e Sueli com os bebês Gustavo e Enzo: encontro surpresa na maternidade (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press) Mãe e filha deram à luz no mesmo dia e na mesma maternidade. As protagonistas dessa história de feliz coincidência são a diarista Sueli da Cruz Marinho (a mãe), de 44 anos; e a dona de casa Jéssica da Cruz Marinho Andrade (a filha), de 26. Os partos delas ocorreram na maternidade do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), cujo atendimento é 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Montes Claros, no Norte de Minas. O hospital é vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).





Sueli e Jéssica moram em Bocaiuva (49,9 mil habitantes), na mesma região. Elas tiveram a dupla emoção na quarta-feira (26). Sueli deu à luz ao bebê Enzo Rafael, o seu sexto filho, que nasceu por parto normal, com 3,355 quilos. Gustavo, o segundo filho de Jéssica, nasceu com 3,225 quilos, por cesariana, tendo em vista que a dona de casa apresentou algumas complicações durante a gestação por causa de um quadro de diabetes. Gustavo veio ao mundo antes do tio. Ele nasceu às 10h54 enquanto o parto de Enzo ocorreu às 17h43.





A emoção das duas moradoras de Bocaiuva lembra a novela Por amor, de Manoel Carlos, levada ao ar na década de 1990 e que conta a história de Helena e da filha Maria Eduarda, vividas por Regina Duarte e Gabriela Duarte (mãe e filha na vida real), que vão juntas para a maternidade. Na novela, a mãe acaba transferindo seu bebê para a filha, que perde a criança logo após o parto.





Na história da vida real, porém, mãe e filha são só felicidade e seus bebês estão bem. As duas dividiram o mesmo quarto na maternidade. Elas contam que tiveram outras coincidências durante a gestão e o parto e acreditam que tudo foi obra de Deus. Ontem, Jéssica e Gustavo receberam alta enquanto Sueli e Enzo permaneceram no hospital.





Sueli disse logo depois que tomou conhecimento da gravidez de Jéssica, por meio de uma mensagem de WhatsApp enviado pela filha, que teve um sonho. “Sonhei que uma outra pessoa estava grávida, que não sabia quem era. No dia seguinte, descobri que eu que estava grávida. Então, o sonho foi um aviso de Deus”, aqcredita a diarista, que é integrante de uma família de oito irmãos.





A mulher conta que já tinha cinco filhos, sendo Taislane, a mais nova, com 13, e Jésssica a mais velha. “Jamais imaginava que engravidaria de novo”, confessa Sueli Marinho, lembrando que tem mais de 40 anos. Gustavo é o quarto neto dela.





A “mamãe-vovó” considera que foi uma “grande surpresa” o filho e o neto nascerem no mesmo dia. Segundo ela, o nascimento do seu filho acabou sendo antecipado algumas semanas, naturalmente. O fato de as duas terem ido parar na mesma maternidade foi coincidência.





Conforme relatos de mãe e filha, na manhã de quarta-feira, com 39 semanas de gestação e após as primeiras contratações, Jéssica foi levada até o hospital municipal de Bocaiuva para a realização do parto por cesariana. Na falta de obstetra no hospital, ela foi encaminhada para o Hospital Universitário de Montes Claros.

Sueli relata que logo depois – apesar de ter completado 35 semanas de gestação (o normal seriam 39 semanas) – ela começou a sentir as dores das contrações e foi levada ao hospital de Bocaiuva. Devido à falta de obstetra na unidade, assim como a filha, acabou sendo encaminhada para Montes Claros. “A gente acabou se encontrando no mesmo hospital”, contou a mulher.





“Foi uma surpresa mesmo. Fiquei muito feliz por ganhar um filho e um neto ao mesmo tempo”, afirmou a diarista. Na maternidade, ela contou com o apoio do marido, o montador de móveis José Leandro Macedo Cardoso, de 30, que declarou que era “só felicidade” pelo nascimento de Enzo, seu primeiro filho. Outros cinco filhos de Sueli são fruto de outro relacionamento.