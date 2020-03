Bombeiros fazem parto em estação do Move em Belo Horizonte

Apesar do susto, a pequena Lara nasceu com saúde. Mãe e bebê passam bem. (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram um parto dentro de uma estação do Move, no Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, na manhã desta quinta-feira (5). Eles foram chamados para ajudar a mãe, uma mulher de 21 anos, que esperava um ônibus para ir à maternidade.