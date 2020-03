Buscas por menino desaparecido em fazenda de Medeiros completam 36 horas

Brayan vai completar 5 anos em 19 de março (foto: Arquivo pessoal)





Completam 36 horas as buscas pelo menino Brayan Washinton dos Santos Ferreira, de 4 anos, que desapareceu em uma fazenda na Zona Rural de Medeiros, Centro-Oeste de Minas. Bombeiros e moradores da comunidade estão mobilizados para tentar localizar a criança.













Bombeiros usam drone que captura imagens térmicas para continuar a procura durante a noite (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Ainda de acordo com os bombeiros de Uberaba, familiares teriam informado que o menino tem traços de autismo, e que muitas vezes não responde ao ser chamado. O Estado de Minas tentou entrar em contato com familiares do menino por telefone, mas no início da manhã ninguém atendeu as ligações. "As buscas continuam nesta quinta-feira com helicóptero, drones, equipes de busca e salvamento com cães, e mergulhadores", explicou o militar. "Qualquer um que tenha informações sobre o paradeiro dele, que vai fazer 5 anos no dia 19, entre em contato com os Bombeiros pelo 193", reforçou o tenente-coronel no fim da madrugada desta quinta.





Brayan foi visto pela última vez por volta das 17h30 de terça-feira na Fazenda Medeiros. De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, o pai contou que o menino estava na varanda da casa da família e que desceu para o quintal. Como a criança tinha o costume de fazer isso para dar a volta na casa, ele não estranhou. No entanto, minutos se passaram e o menino não voltava.





O pai e a mãe de Brayan começaram a procurar por ele, e depois tiveram a ajuda de vizinhos e outros moradores da cidade. A PM foi chamada e também entrou nas buscas, que avançaram pela noite. Os policiais usaram lanternas, percorreram áreas de vegetação e lagoas, mas não localizaram a criança. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Militares de Uberaba e Campos Altos atuam nas buscas.