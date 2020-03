Menino de 4 anos desaparecido em Medeiros é encontrado morto

Mapa divulgado pelos bombeiros mostra área onde as buscas foram feitas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ainda de acordo com os bombeiros de Uberaba, familiares teriam informado que o menino tinha traços de autismo, e que muitas vezes não respondia ao ser chamado. Otentou entrar em contato com familiares do menino por telefone no início da manhã, mas ninguém atendeu as ligações.Brayan foi visto pela última vez por volta das 17h30 de terça-feira na Fazenda Medeiros. De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, o pai contou que o menino estava na varanda da casa da família e que desceu para o quintal. Como a criança tinha o costume de fazer isso para dar a volta na casa, ele não estranhou. No entanto, minutos se passaram e o menino não voltava.