Kalil diz que preferiria que Bolsonaro conduzisse pandemia em BH: 'Não queria esse desgaste'

A fala de Kalil vem como resposta às afirmações feitas pelo juiz Wauner Batista Ferreira Machado, que acionou o Ministério Público e a Câmara Municipal de BH para que o chefe do Executivo seja investigado por improbidade administrativa. Na decisão liminar favorável à Abrasel, o magistrado ainda classificou as ações do prefeito da capital como ‘tiranas’.









Kalil já havia classificado as ações do juiz na liminar como "agressões pessoais" e que estranhou a pessoalidade do magistrado no documento.





“Aquilo é muito pessoal, é coisa pessoal. Porque, que eu saiba, Belo Horizonte não fez nada de diferente do que o mundo todo fez. Então todos os dirigentes responsáveis do mundo teriam que ser presos. Aquilo foi muito pessoal. O que me estranhou muito foi a pessoalidade. Foi pessoal a agressão gratuita ao prefeito, que não fez nada, absolutamente nada de diferente do que o mundo inteiro fez”, pontuou.





Horas depois da decisão liminar, a prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município, entrou com recurso para cassar o documento . O pedido ainda está em análise pela Justiça.

O prefeito de Belo Horizonte,, voltou a falar sobre a liminar obtida pela Associação de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel/MG) que liberou o funcionamento de estabelecimentos do tipo em Belo Horizonte. O chefe do Executivo disse que não queria esse ‘desgaste’ e preferiria que o presidenteestivesse norteando as ações de combate aona capital.