Carreta percorre trecho na contramão, entra em rua proibida e bate em poste no Anchieta

A imprudência de um condutor de uma carreta colocou moradores, pedestres e motoristas do Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de BH, em risco. Segundo a BHTrans, ele percorreu parte do trecho da Rua Bambuí na contramão, fez a conversão para entrar na Rua Cassiporé, que é proibida para circulação de veículos de grande porte, e a carga colidiu contra um poste.

Acidente aconteceu na conversão da rua Bambuí com Cassiporé (foto: Paulo Galvão/EM/D.A. Press)

Trata-se de uma rua estreita e em declive, que não suporta a circulação de carretas. A colisão foi forte e quase chegou a derrubar o poste. Agentes da BHTrans e da Polícia Militar estão no local para auxiliar na retirada do veículo. A primeira tentativa acabou falhando. Equipes da Cemig também se deslocaram para fazer a manutenção do poste.

Por sorte, ninguém passava pelo local. O ocorrido acende o alerta sobre os graves riscos de circulação de carretas em bairros da região central de Belo Horizonte.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira