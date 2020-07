Homem fica bêbado em motel, agride namorada com socos e faca e é preso em Betim

Agressões aconteceram na rua Mato Grosso, bairro Senhora das Graças, em Betim (foto: Reprodução/Google Street View) socos a namorada, de 40. Os dois estavam juntos em um motel no bairro Senhora das Graças, em Betim, no momento dos ataques. Um homem de 37 anos foi preso após esfaquear e agredir com, de 40. Os dois estavam juntos em umno bairro Senhora das Graças, em Betim, no momento dos ataques.









Os militares rastrearam o veículo que o autor do crime estava usando, um Fiat Palio, e o encontraram próximo a uma boca de fumo no bairro Nova Baden, também em Betim. Ele afirmou "não saber o que estava acontecendo" e confirmou ter passado o dia bebendo com a vítima em um motel.





O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, também foi autuado poc crime de trânsito. O veículo foi removido para o pátio do Detran e o autor, encaminhado à delegacia de plantão de Betim.





Apesar de ter sido internada, a vítima não corre risco de vida. Ela afirmou aos policiais que o homem é usuário de drogas.

