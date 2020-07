Final de semana será de frio e céu aberto em BH e na maior parte de Minas

Frio e céu aberto na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) final de semana será típico de inverno em Belo Horizonte e na maior parte de Minas: céu aberto e sensação de frio, principalmente ao amanhecer e à noite. Para esta sexta-feira (12), a mínima prevista na capital é de 13°C e a máxima de 26°C. será típico deem Belo Horizonte e na maior parte de Minas: céu aberto e sensação de, principalmente ao amanhecer e à noite. Para esta sexta-feira (12), a mínima prevista na capital é de 13°C e a máxima de 26°C.

16h44 - Uma massa de ar frio deixa as temperaturas baixas, em torno de 12 °C, nas primeiras horas da manhã, até segunda (20). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/JH3US6SFpH %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) July 16, 2020





A mínima em Minas nesta sexta deverá ser de 4°C, no Sul, e a máxima de 31°C, no Triângulo. As temperaturas seguem baixas, principalmente no Sul e na Zona da Mata, com céu nublado a parcialmente nublado. Na faixa leste - vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri -, há maior formação de nuvens por umidade vinda do litoral.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira