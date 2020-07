Secretário de Saúde de Contagem testa positivo para coronavírus

Cléber Faria realizou o teste de forma intuitiva e foi diagnosticado com a doença (foto: Arquivo pessoal)



O secretário de Saúde de Contagem, Cléber Faria, de 44 anos, foi diagnosticado nesta quinta-feira com coronavírus. Ele teve dor de cabeça leve e optou por fazer o teste rápido, que deu positivo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município da Grande BH.

Cléber cumprirá o protocolo determinado pelas autoridades de saúde e ficará de quarentena nos próximos dias. Como seu estado de saúde é bom, ele continuará com suas atividades e seguirá em regime de teletrabalho.





Em nota, a prefeitura de Contagem diz que ele continuará exercendo seu trabalho, porém sem sair: "Cleber segue isolado, em casa, conforme determinam os protocolos. Cleber realiza as atividades da secretaria por meio de teletrabalho. Ele aproveita para agradecer o empenho da equipe e segue disponível para qualquer situação".





Contagem registrou até o momento 2025 casos de coronavírus, num total de 28.507 notificados. A cidade teve 99 mortes confirmadas, além de sete que está sob investigação.

Minas Consciente





Nesta quarta-feira, o município aderiu ao programa Minas Consciente, do governo de Minas, que propõe a abertura gradual da economia com base no avanço de casos e na quantidade de leitos de UTI e enfermaria.