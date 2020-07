CDL critica Kalil por cancelar reunião sobre reabertura do comércio

Durante reunião com grupos pró-isolamento social nesta terça, Kalil cancelou encontro que teria com comerciantes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A decisão do prefeito Alexandre Kalil (PSD) de cancelar a reunião que estava marcada para esta quarta-feira (8) com comerciantes de Belo Horizonte, gerou insatisfação entre os lojistas da capital. De acordo com o chefe do executivo municipal, a flexibilização do isolamento social ainda não é possível devido ao número de ocupação de leitos e transmissão por infectado (rt). A Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL) considera o cancelamento uma decisão autoritária e unilateral por parte da prefeitura.









A CDL se posicionou contra a decisão do prefeito e, por meio de nota, denunciou a “incapacidade do executivo municipal de abrir os leitos prometidos em 29 de maio”. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, caso a prefeitura tivesse cumprido sua promessa, o indíce de ocupação de leitos de UTI seria 45% e de enfermaria, 38%. Indicadores que, segundo a entidade, permitiriam a reabertura segura do comércio.





A entidade também informou que não participou da reunião realizada nesta terça e que, portanto, desconhece as razões que levaram ao cancelamento do encontro que ocorreria com representantes da CDL e do Sindicato de Lojistas (Sindilojas). A reunião visava debater a possibilidade de reabertura de mais setores do comércio em Belo Horizonte.





O presidente do Sindilojas, Nadim Elias Donato, também foi procurado pelo Estado de Minas, mas preferiu não se posicionar sobre o cancelamento.

* Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte