Homem morre ao desembarcar de corrida de aplicativo em BH

Morte foi registrada na rua Maria de Lourdes, no Novo das Indústrias (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem, ainda não identicado, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) ao descer de um carro de aplicativo no Bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro, em BH. A suspeita é de overdose.









De acordo com o motorista do carro de aplicativo, o homem teria ficado agitado ao longo de toda corrida até o destino final, na rua Maria de Lourdes, e teria admitido que fez uso de drogas. Ao chegar, ele pagou a viagem, desceu do carro e começou a gritar em direção a uma casa buscando por "Milena". Moradores da residência, entretanto, afirmaram que não há nenhuma moradora com esse nome no local.





Após gritar pela mulher, o homem passou mal e morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a suspeita da causa do óbito é overdose. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

* Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais