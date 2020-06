Chuveiros, cabos, alicates... casal é preso suspeito de furtar supermercado em BH

Materiais apreendidos foram encaminhados à Ceflan 2 e depois devolvidos ao supermercado (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) homem de 28 anos e uma mulher de 29 foram presos em flagrante na noite dessa quarta-feira suspeitos de furtarem um supermercado no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte. O casal foi encontrado com uma mala de viagem e uma mochila cheias de materiais sem nota fiscal. Ume umaforam presos em flagrante na noite dessa quarta-feira suspeitos de furtarem um supermercado no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de. O casal foi encontrado com uma mala de viagem e uma mochila cheias de materiais sem nota fiscal.









Os militares começaram as buscas e encontraram o casal próximo ao Viaduto Santa Tereza, na Região Central de BH. Eles disseram que tinham conseguido o material na Praça Sete, também no Centro, mas foram detidos. O homem e a mulher também foram reconhecidos por funcionários do supermercado.





A gerência do estabelecimento estima que o material furtado e recuperado é avaliado em R$ 5 mil. Com o casal, havia: quatro peças de multímetro, sete peças de cabo de carga; um cabo de transferência; um jogo com oito chaves de fenda; um alicate; um alicate desencapador de fios; uma lanterna; e quatro chuveiros. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes (Ceflan) 2 da Polícia Civil, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH.