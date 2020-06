Minas pode ter umidade do ar na casa dos 20% nesta quinta-feira

Dia amanheceu com céu aberto (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) seco, com céu claro e sensação de frio ao amanhecer e à noite em todo o estado. A temperatura mínima em Minas foi de 4°C, no Sul, e a máxima deve chegar aos 32°C, no Triângulo. Uma massa de ar seco que atua sobre Minas Gerais deixa a umidade do ar no estado no nível mais baixo desta semana: na casa dos 20%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda por causa do fenômeno, a tendência é que o tempo continue, com céu claro e sensação deao amanhecer e à noite em todo o estado. A temperatura mínima em Minas foi de 4°C, no Sul, e a máxima deve chegar aos 32°C, no Triângulo.









Essa mesma massa de ar seco também favorece a elevação da temperatura ao longo do dia, mesmo com a sensação de frio no início da manhã e pela noite. Em BH, a máxima deve ser de 26°C e a mínima de 10°C.





Atenção com o tempo seco





A baixa umidade do ar exige alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.





Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.





* Estagiário sob supervisão dea subeditoa Jociane Morais