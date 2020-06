Polícia civil desmantela quadrilha de tráfico de drogas sintéticas

(foto: Material apreendido) Polícia Civil desmantelou, depois de dois dias de investigações, uma quadrilha especializada em drogas sintéticas. O grupo descoberto é composto por pessoas de alto poder aquisitivo. Segundo o delegado Rodholfo Machado, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), essa apuração é ainda mais importante por acontecer na Semana Nacional de Combate às Drogas. No total foram oito presos e a droga aprendida, MDMA (metilenodioximetanfetamina) em quantidade suficiente para a fabricação de 6 mil comprimidos de ecstasy. desmantelou, depois de dois dias de investigações, uma quadrilha especializada em drogas sintéticas. O grupo descoberto é composto por pessoas de alto poder aquisitivo. Segundo o delegado Rodholfo Machado, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), essa apuração é ainda mais importante por acontecer na Semana Nacional de Combate às Drogas. No total forame a droga aprendida, MDMA (metilenodioximetanfetamina) em quantidade suficiente para a fabricação de 6 mil comprimidos de ecstasy.

Segundo o delegado trata-se de uma investigação trabalhosa e bastante delicada, por envolver o tráfico de drogas sintéticas, sobretudo o MDMA, principal insumo para a produção de ecstasy.

“Em decorrência da pandemia, a estrutura do tráfico, relacionado à droga sintética sofreu um baque, porque ela precisa de festas e raves para o escoamento da produção. Nós temos um alvo na região metropolitana, que é um dos principais importadores e traficantes do MDMA, ecstasy, LSD e haxixe. Ele está com sua produção represada, mantendo um estoque de MDMA, e tenta passar esse produto para revendedores”, diz Rodholfo Machado.





O delegado conta ainda que a freguesia do traficante é composta, em sua maioria, por estudantes universitários da zona Sul de BH. A zona sul é também o mercado consumidor prioritário dessa droga.

Os pontos dos flagrantes foram duas repúblicas universitárias, uma próximo à PUC e outra da Fumec, sendo alguns dos presos estudantes dos cursos de direito, psicologia e ciência aeronáutica. A polícia está no encalço do traficante, que, segundo o delegado, não se aproxima das drogas, usando para isso testas de ferro.