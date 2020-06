Polícia prende três homens e detém dois menores após tráfico de drogas e tiroteio em BH

Armas, munição, drogas e dinheiro foram apreendidos pela PM (foto: Divulgação/Polícia Militar)





04:00 - 22/06/2020 Ao pé da letra, as batalhas pelos nomes de municípios recebidos a tiros por dois homens em uma moto. Eles tentaram fugir, mas foram localizados após buscas na região, que contaram com o apoio do helicóptero Pégasus. Durante o tiroteio, um rapaz, que seria usuário de drogas, foi atingido nas nádegas e levado ao Hospital Odilon Behrens, onde recebeu atendimento no Pronto Socorro. Quando chegaram à Rua Dezessete, militares forampor dois homens em uma moto. Eles tentaram fugir, mas foram localizados após buscas na região, que contaram com o apoio do. Durante o tiroteio, um rapaz, que seria usuário de drogas, foie levado ao, onde recebeu atendimento no Pronto Socorro.





A polícia também encontrou outros três homens, sendo dois menores, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Foram encontrados cerca de 290 pinos de cocaína e R$ 900. Armas também foram apreendidas pelas guarnições, sendo uma pistola do modelo Glock 9mm, um revólver calibre 38, três de fabricação caseira e munição.





Os dois menores foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA/BH), enquanto os três maiores foram levados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (Deplan I), no Bairro Floresta, na Região Leste da capital.

, por meio do 16º Batalhão, prendeu três homens e deteve dois menores suspeitos deno Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Além do comércio de entorpecentes, houveentre gangues rivais, de acordo com denúncias.