Agredida durante briga, mulher esfaqueia marido e quase é linchada em BH

Casal foi encaminhado à UPA Leste, onde receberam atendimento médico (foto: Divulgação/Prefeitura de BH) briga de casal quase terminou em tragédia nesse domingo, no Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte. Durante uma discussão, um homem de 38 anos acertou um soco na região torácica da esposa, de 31 anos, que, por sua vez, golpeou o antebraço esquerdo do marido com uma faca para se defender. Vizinhos socorreram o rapaz para a UPA Leste. Umaquase terminou em tragédia nesse domingo, no Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte. Durante uma discussão, um homem de 38 anosna região torácica da esposa, de 31 anos, que, por sua vez, golpeou o antebraço esquerdo do marido com umapara se defender. Vizinhos socorreram o rapaz para a





Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) e outras viaturas da Polícia Militar foram empenhadas na ocorrência. Ao chegarem no local, os militares encontraram uma aglomeração formada por vizinhos e parentes do homem, que tentaram linchar a mulher. Em conversa com as equipes, ela contou que o rapaz vinha fazendo xingamentos e ameaças, deixando claro que queria se separar do homem e sair de casa. A mulher, inclusive, chegou a registrar queixa contra ele por ameaça em outra ocasião. Uma guarnição doe outras viaturas daforam empenhadas na ocorrência. Ao chegarem no local, os militares encontraram uma aglomeração formada por, que. Em conversa com as equipes, ela contou que o rapaz vinha fazendo, deixando claro que queria se separar do homem e sair de casa. A mulher, inclusive, chegou a registrar queixa contra ele por ameaça em outra ocasião.





Ainda de acordo com a mulher, o marido havia chegado embriagado em casa nesse domingo e começou a xingá-la, quando a golpeou com um soco na região torácica. Com medo e com suspeita de estar grávida dele, ela pegou uma faca e o acertou no antebraço esquerdo. O filho do casal, de 1 ano, foi tirado do local durante a confusão.





Os próprios vizinhos socorreram o homem para a UPA Leste. Ele está em estado estável e não corre risco de morrer. A mulher também foi encaminhada para a mesma unidade com relatos de dores no corpo, causadas pelo soco.