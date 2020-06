Após avanço da COVID-19, Brumadinho fecha comércio e restringe atividade de mineradoras

(foto: Wôlmer Ezequiel/Agência Minas)

Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, endureceu o isolamento social na cidade. Em decreto editado nessa segunda-feira (22), o prefeito Avimar de Melo Barcelos (PV) determinou a paralisação de todos os estabelecimentos não essenciais. O documento aponta o



Segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quarta-feira (24), o município tem 112 infectados pela COVID-19. Quarenta novos casos foram registrados só nos últimos sete dias.









O decreto restringiu ainda as atividades das empresas prestadoras de serviços relacionados à tragédia de Brumadinho - exceto as que estão diretamente ligadas ao Corpo de Bombeiros. O município determinou que elas operem com, no máximo, 60% do quadro de funcionários, mesma diretriz imposta às mineradoras e empreiteiras que atuam em obras públicas.





Os principais pontos turísticos da cidade - Topo do Mundo , Serra do Rola Moça, Cachoeira da Jangada, além do distrito de Casa Branca - estão com o acesso bloqueado desde 29 de abril, após registros de aglomerações de pessoas nesses locais.