Bombeiros usam helicóptero para transferir bebê internado em Uberlândia para Passos

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação) recém-nascido, de apenas 20 dias de vida, que estava internado na cidade e foi transferido para um hospital de Passos, no Sul de Minas. O helicóptero Arcanjo 6 decolou na manhã desta sexta-feira (19) de Uberaba para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para buscar Antônio, um, de apenas 20 dias de vida, que estavana cidade e foipara um hospital de Passos, no Sul de Minas.





07:39 - 19/06/2020 Batida envolvendo três carros deixa vítima gravemente ferida na BR-356, em BH sofre de cardiopatia congênita, doença caracterizada por um defeito na estrutura e função do coração, que ocorre no desenvolvimento do feto e pode afetar 1 em cada 100 crianças.



O pequeno Antônio, que mora em Uberlândia com os pais e nasceu na Universidade Federal do município, conseguiu uma vaga em um hospital de Passos. Ele está sendo transportado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros de Uberaba para garantir a segurança e a agilidade no deslocamento.