Batida envolvendo três carros deixa vítima gravemente ferida na BR-356, em BH

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na, próximo à curva do, no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A colisão ocorreu no sentido Nova Lima.

7h44 Apenas duas faixas de trânsito liberadas. Polícia Rodoviária Estadual também está no local. https://t.co/p2kyjDxIbW pic.twitter.com/ciZEU9KsFi — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) June 19, 2020

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é uma mulher, que ficou presa às ferragens e está inconsciente. Como há risco de incêndio devido ao vazamento de combustível, os agentes cobriram a pista com serragem.O trânsito é lento na região. Segundo a BHTrans. apenas duas faixas de trânsito estão liberadas no momento.Na quarta-feira (17), outro acidente grave foi registrado no local . Na ocasião, um caminhão carregado com cerveja bateu em um carro. Com a batida, os dois veículos despencaram de um barranco de 7 metros. O motorista do automóvel de passeio morreu na hora. O da carreta foi socorrido em estado grave no Hospital João XIII.Esta matéria está em atualização