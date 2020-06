Trecho da BR-356 em BH é palco frequente de tragédias; relembre acidentes

No local, que é um dos pontos de acesso à capital mineira, há intensa circulação de veículos de carga, que vêm de outras cidades ou estados carregados de suprimentos diversos. A situação é avaliada por engenheiros de trânsito como perigosa. As vias do trecho em questão, afinal, não seriam adequadas para suportar o tráfego de automóveis de grande porte. Polêmico, o tema rende acalorados debates envolvendo o poder público, especialistas e a população de BH há mais de uma década.

Relembre 4 acidentes que marcaram a MGC-356

Cotidianas, as tragédias colecionadas no trecho que se inicia após a Avenida Senhora do Carmo e vai até o encontro com o Anel Rodoviário são dignas de filme de terror.