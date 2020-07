Dia do Bombeiro: ato simbólico homenageia vítimas de coronavírus

Uma coroa de flores foi utilizada para simbolizar gratidão aos bombeiros (foto: Luidgi Carvalho) Dia do Bombeiro, celebrado em 2 de julho, diante da atual pandemia, a corporação de Minas Gerais precisou adaptar a comemoração. Um ato simbólico foi realizado nesta quinta-feira (2), sem público, no prédio histórico do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1ºBBM). A homenagem se estendeu a todos os mineiros que morreram por COVID-19 nos últimos meses. Para marcar ocelebrado em 2 de julho,diante da atual pandemia, a corporação de Minas Gerais precisou adaptar a. Umfoi realizado nesta quinta-feira (2), sem público, no prédio histórico do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1ºBBM). A homenagem se estendeu a todos os mineiros quepor COVID-19 nos últimos meses.









Pessoas que contribuíram para o engrandecimento da CBMMG também foram homenageadas. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, e o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Nelson Missias estiveram presentes, assim como o comandante-geral do CBMMG, coronel Edgard Estevo da Silva; o chefe do Estado-Maior, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho; além de outros militares e homenageados.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o evento faz alusão ao 2 de julho de 1856, quando dom Pedro II assinou o Decreto 1.775 que criava o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. “Um marco no início da mudança da história do serviço de combate a incêndio no Brasil”, divulgou a corporação.

