Bombeiros resgatam homem deitado em passarela do Rio Arrudas

Homem foi resgatado no início da tarde (foto: Edésio Ferreira/EM/D.a Press)

Umem um dos pilares do, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.Um usuário de coletivo, que passava pelo local, se deparou com o homem deitado e decidiu chamar a corporação. A reportagem do Estado de Minas flagrou o movimento em que os bombeiros o retiravam da viga.Ele estava na esquina dcom Avenida do Contorno.Mas, para a surpresa dos bombeiros, não se tratava de uma tentativa de suicídio ou de um acidente. A identidade do homem não foi revelada.O homem foi retirado de lá e levado para a Santa Casa, na Região Hospitalar.