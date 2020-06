Acidente com viatura deixa bombeiros feridos no Santa Efigênia

Dois militares do Corpo de Bombeiros ficaram feridos em um acidente na manhã desta terça-feira no cruzamento das avenidas do Contorno e Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









Dois militares do Corpo de Bombeiros ficaram feridos em um acidente na manhã desta terça-feira no cruzamento das avenidas do Contorno e Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte pic.twitter.com/MKGouMD37c — Estado de Minas (@em_com) June 30, 2020

Segundo o tenente Danilo Braga, dos bombeiros, três militares estavam no veículo. “Nossa viatura estava se deslocando para uma ocorrência. Aqui no cruzamento o pessoal estava passando com sinais sonoros e luminosos acesos. Todos os carros pararam para dar prioridade para a viatura, menos o carro que bateu na lateral”, explicou o militar.









Carro que se envolveu em acidente com veículo do Corpo de Bombeiros (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

Ao ser atingido pelo carro de passeio, a viatura tombou. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o resgate dos bombeiros. Conforme o tenente, um deles perdeu a consciência, outro deslocou um dos ombros e o terceiro também foi levado a um hospital para ser avaliado por sofrer de hipertensão. Inicialmente, não há feridos no carro.





Segundo a BHTrans, por volta das 11h o trânsito era lento no local, onde policiais militares e guardas municipais também davam apoio ao atendimento.