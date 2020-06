Foragido da polícia vai atrás de auxílio emergencial em Nova Era e é preso

Foram apreendidas três armas, munição e dinheiro no esconderijo do homem (foto: Polícia Militar/Divulgação)

No meio do mato

Um foragido da polícia, acusado de latrocínio, foi preso em, Região Central de Minas Gerais, após denúncia anônima. Ele estava na cidade para sacar oconcedido pelo governo federal por causa da pandemia do. Júnio Brandão, de 27 anos, integrava quadrilha que, em 19 de maio, assassinou os irmãos Daniel Apolônio de Oliveira, de 63, e Genésio Apolônio de Oliveira, de 73, na zona rural de Córrego do Bicudo, povoado de Santana do Alfié, próximo a São Domingos do Prata.Ele é o quarto integrante da quadrilha – já haviam sido presos Luís de Sena Moreira, de 19; Bruno Soares Brandão, 28, irmão de Júnio; e Luiz Felipe Jorge da Silva, de 20.Ao tomar conhecimento de que Júnio tentaria sacar o dinheiro, os policiais seguiram para a agência dade Nova Era. Lá, desconfiaram de um homem que chegou de bicicleta. Ao ser abordado, ele apresentou um nome falso. Foi levado para a delegacia, onde a real identidade foi descoberta e ele recebeu voz de prisão.Júnio contou aos policiais que estava morando no meio do mato desde o dia do crime. Primeiramente, na comunidade de, próximo à casa de seu pai. Depois, mudou-se para uma mata conhecida como, também na região.Vivia numa barraca e roubava comida em sítios da região para se alimentar.Segundo as investigações, Júnio foi odo assalto que resultou na morte dos dois irmãos. Ele teria alegado que não havia intenção de matar as vítimas, mas que a situação saiu de controle depois que Daniel e Genésio tentarem reagir.Nas buscas na mata onde Júnio estava escondido, os policiais encontraram três armas (uma polveira, uma cartucheira e uma espingarda), além de munições e dinheiro.O criminoso está preso na Delegacia de Nova Era, onde aguardará julgamento, assim como os outros três integrantes da quadrilha.