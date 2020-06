Detento de 77 anos morre de COVID-19; presídios de Minas têm 321 casos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) confirmaram a segunda morte de um detento por COVID-19 no estado. Até o momento, foram 321 diagnósticos positivos para doença no sistema prisional mineiro.

O primeiro atendimento foi realizado pela equipe de saúde da unidade. A partir daí, ele foi isolado. O quadro piorou e, no último dia 24, ele precisou ser levado à Unidade de Pronto-Atendimento Oeste (UPA Oeste), onde realizou o exame para COVID-19. No dia seguinte, o detento foi transferido ao Hospital Júlia Kubischeck e morre em 28 de julho, com causa confirmada para a doença provocada pelo coronavírus, segundo a Sejusp.

Em nota, a Sejusp e o Depen-MG lamentaram a morte do detento e informaram quais medidas foram tomadas. “Todos os 10 presos que pertencem à ala em que Pedro se encontrava já estão, desde o seu encaminhamento para o centro de saúde, isolados e sendo acompanhados pela equipe de saúde da unidade. O local também está recebendo limpeza e desinfecção diariamente. Todos serão testados para COVID-19”, diz o texto. Na mesma unidade, há outros 11 presos com diagnóstico positivo para COVID-19, em outra ala. Eles não apresentam sintomas e vem sendo monitorados.

Ainda segundo a Sejusp, Minas Gerais tem 60 mil detentos. Dos 321 que têm confirmação da doença, um está internado e os demais estão assintomáticos ou com sintomas leves, acompanhados por profissionais de saúde nas unidades.

