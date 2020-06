Detento em prisão domiciliar morre após testar positivo para COVID-19 em Neves

O Presídio Inspetor José Martinho Drumond já tem 34 detentos com confirmação para a COVID-19 (foto: Euler Junior/EM/D.A Press - 1º/2/2006)





Um idoso de 67 anos, preso desde 2014, morreu nesta semana com diagnóstico positivo para COVID-19 em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O homem estava internado desde segunda-feira e a pasta informou que a causa do óbito ainda será investigada. Assim, a morte ainda não foi contabilizada.





De acordo com a secretaria, Antônio Pereira Nunes estava no sistema prisional há seis anos, de forma ininterrupta, com condenação a 14 anos. O crime não foi informado. O detento era cardiopata e hipertenso. Atualmente, ele estava detido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond. Na noite do dia 15, ele deu entrada no Hospital São Judas Tadeu, onde foi identificado um quadro de pneumonia. No dia seguinte, a equipe médica realizou o teste rápido, que deu positivo para COVID-19.









A secretaria explica que os 26 presos da ala em que Antônio se encontrava no presídio estão isolados desde segunda-feira e são acompanhados pela equipe de saúde da unidade. O local vem passando por limpeza e desinfecção. A Sejusp também afirma que todos os detentos e servidores do José Martinho Drumond começaram a ser testados.





A unidade prisional já tem 34 detentos com confirmação para a COVID-19, apenas um deles com sintomas leves. “O Presídio Inspetor José Martinho Drumond segue sendo acompanhado com prioridade pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). A situação da unidade tem sido debatida e ações de gestão, tomadas, duas vezes por dia, em conjunto com instituições como Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público e Defensoria Pública”, diz a nota.





Ainda de acordo com a Sejusp, em todo o sistema prisional mineiro, há 98 casos de detentos com coronavírus, entre assintomáticos e pacientes com sintomas leves.