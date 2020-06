Bombeiros apagam incêndio na Serra do Curral; área queimada será medida

Extensão da área atingida pelo incêndio ainda será calculada (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

O incêndio de grandes proporções começou na vegetação perto do Hospital da Baleia e pôde ser visto de diferentes pontos da cidade. Seis viaturas e 27 militares doestiveram no local. Segundo a corporação, as características do terreno e o vento fizeram o fogo se alastrar para áreas do Parque dase do Bairro Saudade.