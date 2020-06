Céu fechado e entre nuvens dá as caras em BH e na maior parte de Minas

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após dias de céu aberto e sem nuvens, o início desta semana chegou com tempo nublado em BH e na maior parte de Minas, com chances de chuvas fracas em algumas localidades. Na capital, a previsão é de ainda mais frio, com queda nas temperaturas máximas: os termômetros ficarão entre 13°C e 22°C.









A previsão é de tempo nublado com chances de chuvas fracas também nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado. A máxima em Minas nesta segunda (29) será de 30°C, no Triângulo, e a mínima de 6°C, no Sul.





Incêndio na Serra do Curral





alastramento do inverno, o que favorece que a vegetação pegue fogo", explica. O meteorologista Cleber de Souza afirma que o tempo seco pode ter favorecido odo incêndio na Serra do Curral , na noite desse domingo (28). "Vale lembrar que quem ocasiona incêndios dessa natureza é sempre o homem, mas a gente vinha até o final de semana com tempo muito seco, como é típico do, o que favorece que a vegetação pegue fogo", explica.





Para a semana, há previsão de chegada de uma nova frente fria para esta quinta-feira (2). "Essa nova frente fria também é oceânica e favorece o aumento da umidade. Pode contribuir para que o solo fique mais úmido e previna incêndios como esse", conclui.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra