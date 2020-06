Incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curral

As chamas se alastraram rapidamente por uma grande área da Serra do Curral (foto: Alexandre Guzanshl/EM DA Press)

Um incêndio de grandes proporções toma conta de parte da Serra do Curral, em Belo Horizonte, neste momento. A fumaça começou a se formar por volta das 16h e com grande rapidez as chamas formaram um grande anel de fogo em todas as direções.





Incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curralhttps://t.co/hdj6VoyytG pic.twitter.com/D2YnhMhUxi %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 28, 2020

As chamas podem ser vistas de vários pontos da cidade.

O tempo seco e a falta de chuva, além do vento do inverno, ajudam na propagação do fogo. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros são de que o incêndio começou entre os bairros Taquaril e Serra. Um pelotão de combate a incêndio florestal está se dirigindo ao local para apoio às equipes dos bombeiros que já se deslocaram para a Serra. As chamas tomam conta da divisa do Parque das Mangabeiras e Mata da Baleia.

De acordo com os bomeiros o local é de difícil acesso. Alguns lugares com vegetação alta, pedras grandes, barrancos e há dificuldade de aproximação por conta do vento. "O trabalho dos bombeiros tem que ser muito bem avaliado, tendo em vista que o vento pode mudar de direção deslocando as chamas para outro lado."