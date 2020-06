Caminhão tomba e motorista morre em acidente na BR-146 em Araxá

Caminhão carregava tomates (foto: Divulgação/CBMMG) morreu na madrugada desta sexta-feira (19) em acidente na BR-146, na altura de Araxá, no Alto Paranaíba. Ele conduzia um caminhão que tombou na pista por volta da meia-noite. Um homem de 57 anosna madrugada desta sexta-feira (19) emna BR-146, na altura de, no Alto Paranaíba. Ele conduzia umna pista por volta da meia-noite.





O caminhão, que carregava tomates, tombou em uma curva próxima à ponte do Rio Tamanduá e a carga vazou para a pista. O veículo, que tinha origem de Hortolândia, em São Paulo, seguia para Maceió, em Alagoas.

De acordo com outra vítima, que também estava no veículo, o motorista perdeu o controle do caminhão e bateu em um barranco. O carona relatou que no momento do acidente estava deitado no banco de trás e chegou a ser arremessado para fora da cabine com o impacto.

O motorista do caminhão morreu na hora, dentro da cabine, em virtude de um esmagamento craniano. O nome da vítima não havia sido divulgado.