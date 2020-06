O inverno está chegando! Tempo segue frio em BH e no estado

A previsão é de ligeiro aumento nas temperaturas em todo o estado, mas ainda com sensação de frio principalmente ao amanhecer. Para Minas Gerais, a mínima prevista é de 7°C, no Sul, e a máxima de 31°C, no Triângulo. As condições são favoráveis para aumento dae ocorrência de chuva fraca e isolada nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, em virtude de umidade vinda do litoral.