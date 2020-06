COVID-19: Divinópolis se prepara para reabrir igrejas

Pastores das igrejas evangélicas foram treinados para a retomada dos cultos durante a pandemia (foto: Divulgação)

Mapeamento de risco

Celebrações autorizadas

As celebrações religiosas em, Região Centro-Oeste de Minas, devem ser retomadas a partir desta sexta-feira (19). Para isso, a cidade está se preparando e orientando líderes religiosos sobre as normas a serem seguidas. Representantespassaram por treinamento com equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).O decreto confirmando a data de abertura deverá publicado na sexta-feira (19) no Diário Oficial dos Municípios. Apesar de já pré-estabelecida para amanhã, ade Divinópolis autorizou a reabertura apenas a partir de 26 de junho. Até lá, as paróquias deverão se preparar.A decisão do, segundo o vereador e pastor Marcos Vinícius (DEM), não altera o cronograma das igrejas evangélicas.“Os pastores já foram capacitados. Quanto à igreja católica, a decisão é do bispo. No nosso caso, evangélicos, aguardamos o decreto para reabertura, seguindo todas as medidas preventivas recomendadas pela a OMS e autoridades sanitárias”, afirmou.Entre as medidas pré-fixadas estão o uso obrigatório de, distanciamento de 1,5 metro entre os fiéis, disponibilização deTambém deverá ser realizada a desinfecção dos espaços antes das celebrações.A capacidade máxima será de 100 pessoas para as igrejas que comportarem essa quantidade considerando a distância mínima entre os presentes.A retomada das atividades econômicas e celebrações serão norteadas pela “Matriz de Estratégia de Mapeamento de Risco”. Ela foi aprovada nessa quarta-feira (17) pelo Comitê de Enfrentamento da COVID-19.O documento leva em consideração o coeficiente de incidência como ameaça e a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a COVID como vulnerabilidade. Ela segue os moldes do plano “Minas Consciente” do governo estadual Quase todos os setores econômicos já tiveram as atividades flexibilizadas na cidade. As celebrações religiosas está entre as últimas. Ainda há previsão para a permissão, já nesta sexta, de reabertura dos bares noturnos, entretanto sem venda de bebida alcoólica.“Estamos nos reunindo periodicamente e analisamos se a medidas tomadas estão no caminho certo, se os prazos precisam ser estendidos, se o sistema municipal de saúde está conseguindo atender as demandas”, afirma o secretário de Saúde Amarildo de Sousa.O funcionamento de bares ainda não foi confirmado pelo comitê.Outras quatro cidades dos Centro-Oeste – Bom Despacho, Cláudio, Nova Serrana e Arcos – já autorizaram a retomada dos cultos religiosos.Vários critérios foram definidos como distanciamento mínimo entre os fiéis e demarcação nos assentos. Vidros de álcool em gel devem ser espalhados pelas igrejas para os presentes. Membros do grupo de risco não podem participar.As celebrações evangélicas já estão ocorrendo.Em Cláudio, apesar da permissão para cultos, as missas nas igrejas católicas serão retomadas a partir de sábado (20). O número permitido de participantes varia de acordo com o tamanho do espaço.As celebrações dominicais foram ampliadas e, para participar, os fiéis devem se cadastrar.Nesta mesma data, também voltam a ser realizadas as missas em Nova Serrana. Já em Arcos, elas serão retomadas em 27 de junho.A orientação da Diocese de Divinópolis é para manter as transmissões on-line para atingir os fiéis que não podem participar das presenciais.*Amanda Quintiliano especial para o EMCoronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.