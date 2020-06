Secretário de cidade mineira é preso em SP por tráfico de drogas

Droga foi apreendida em São José do Rio Preto, em São Paulo (foto: Divulgação/ PM) Polícia Militar (PM) apreendeu 21 tabletes de cocaína e 17 tijolos de crack dentro de um carro na Avenida Hernani Pires Domingues, em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Segundo a polícia, o motorista do veículo é secretário de Agricultura da Prefeitura de Iturama, município do Triângulo Mineiro. (PM) apreendeudentro de um carro na Avenida Hernani Pires Domingues, em São José do Rio Preto, no estado de. Segundo a polícia, o motorista do veículo é secretário de Agricultura da Prefeitura de, município do Triângulo Mineiro.





Ainda segundo a PM, o carregamento vinha do Paraguai e seria distribuído em Rio Preto e Catanduva, Região Noroeste do estado paulista.

O motorista foi preso em flagrante no último sábado (13) e está sendo investigado por tráfico de drogas.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

De acordo com a polícia, no momento da abordagem o condutor do veículo aparentava estar nervoso, atitude que alertou o policiamento. Com ajuda dos cães da PM, foram encontrados os 38 tabletes da droga, escondidos no