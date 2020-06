Trem arrasta caminhão por 100 metros em Sete Lagoas

De acordo com testemunhas, a composição seguia no sentido Curvelo/Sete Lagoas, carregada de soja (foto: Reprodução/ Redes Sociais) caminhão ficou destruído, após ser atingido por um trem, em Sete Lagoas, na Região Central do estado, na manhã desta segunda-feira (15). O caminhão foi arrastado por cerca de 100 metros. Umficou destruído, após ser atingido por um, em, na Região Central do estado, na manhã desta segunda-feira (15). O caminhão foi arrastado por cerca de 100 metros.





O acidente aconteceu no cruzamento da linha férrea com uma rua do Bairro Wenceslau Brás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não percebeu aproximação do trem de carga, que pertence à VLI Logística. O maquinista ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão, arrastando o caminhão, cuja carroceria praticamente foi arrancada da cabine.

